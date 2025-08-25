ua en ru
Україна драматично програла Японії у мегапоєдинку на ЧС-2025 з волейболу

Понеділок 25 серпня 2025 15:28
Україна драматично програла Японії у мегапоєдинку на ЧС-2025 з волейболу Україна програла Японії на ЧС з волейболу (фото: volleyballworld.com)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з волейболу у своєму другому матчі на першому для себе за 31 рік жіночому Чемпіонаті світу-2025 драматично програла команді Японії, яка займає 4-ту позицію у світовому рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Україна - Японія на ЧМ-2025 з волейболу: як закінчився матч

25 серпня жіноча національна збірна України з волейболу провела свій другий поєдинок на Чемпіонаті світу-2025 у Бангкоку. Підопічні Якуба Глушака зустрілися з сильною командою Японії.

Україна, яка посідає 17-ту позицію світового рейтингу, розпочала матч з перемоги у двох перших сетах (27:25, 25:20). Наші спортсменки грали агресивно та змушували багато помилятися японок на подачі та в атаці.

Однак далі українська команда не змогла протистояти швидким атакам та організованому захисту японських волейболісток. У третьому сеті українки зазнали поразки (20:25).

Четвертий сет розпочався з активних атак українок. Однак по ходу наші дівчата дещо втратили концентрацію і програли (26:24), перевівши гру у тай-брейк.

У вирішальному сеті українки не змогли нічого протиставити японкам, програвши з рахунком 11:15. Таким чином Японія гарантувала собі вихід з групи.

Зазначимо, що це був найдовший поєдинок на ЧС.Найкращими бомбардирками в складі української збірної стали Олександра Міленко та Діана Мелюшкіна.

Україна - Японія. 2-й тур Чемпіонату світу-2025 з волейболу (жінки)
1:0 (27:25), 2:0 (25:20) - 2:1 (20:25), 2:2 (24:26), 2:3 (11:15)

Матч Україна - Японії на ЧС з волейболу (фото: volleyballworld.com)

Для збірної України це друга поразка на турнірі. У дебютному матчі, 23 серпня, команда Глушака поступилася збірній Сербії з рахунком 0:3.

Наступний матч у групі H збірна України зіграє 27 серпня проти команди Камеруну. Цей матч носитиме втішний характер - наші волейболістки втратили шанси у боротьбі за вихід в плей-офф турніру.

ЧМ-2025 з волейболу: інформація про турнір

Жіночий Чемпіонат світу-2025 з волейболу проходить у Таїланді з 23 серпня по 13 вересня. У турнірі беруть участь 24 найсильніші команди з усього світу, які розділені на шість груп. З кожної групи до наступного етапу виходять дві найкращі команди.

Збірна України потрапила до групи H разом із потужними командами Сербії (діючі чемпіонки світу), Японії (одна з найсильніших команд Азії) та Камеруну (чемпіонки Африки).

Нагадаємо вам, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Також читайте, чи закінчився конфлікт між зірковим волейболістом Олегом Плотницьким та збірною України.

