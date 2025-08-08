Кінець конфлікту? Зірковий волейболіст Плотницький може зіграти за збірну України на ЧС

Колишній капітан національної команди України з волейболу Олег Плотницький може знову одягнути синьо-жовту форму та підсилити збірну на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

На що натякнув волейболіст

На своїй сторінці в соцмережі Плотницький опублікував світлину з аеропорту, де він позує разом із гравцями збірної Іллею Ковальовим, Тимофієм Полуяном та Юрієм Синицею, та додав загадковий підпис: "Вгадайте, що може статися?".

Це підживило чутки про його можливе повернення до лав команди, виступи в якій він припинив через конфлікт із Федерацією волейболу України.

Раніше Плотницький заявляв, що умови співпраці з федерацією змінилися на краще, і він не виключає відновлення виступів за збірну.

Плотницький та збірна України

Зірковий волейболіст виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди.

У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023. Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі.

У травні 2024 року Плотницький разом ще з вісьмома провідними волейболістами відмовилися грати за національну команду. Формальні причини назвались різні, зокрема, бажання відпочити після важкого сезону та травми.

Але насправді гравці таким чином висловили незгоду зі звільненням попереднього наставника команди – латвійця Угіса Крастіньша та призначенням на його місце аргентинського фахівця Рауля Лосано.

Втім, і без лідерів збірна України виграла Золоту Євролігу, у фіналі здолавши збірну Хорватії. Після цього команда виступила у Кубку претендентів, де вперше в історії завоювала право грати в найпрестижнішій світовій серії – Лізі націй.

Згодом більшість відмовників повернулась до складу збірної. Проте Плотницький офіційно заявив про завершення кар'єри в національній команді.

Плотницький виграв волейбольну Лігу чемпіонів у складі італійської "Перуджі" (фото: volleyballworlditalia)

Україна ЧС-2025: що відомо

Вже 12 вересня на Філіппінах стартує чемпіонат світу з волейболу, де українська команда зіграє в групі F проти Італії, Бельгії та Алжиру.

Це буде третя участь "синьо-жовтих" у світових форумах. Дебют відбувся у 1998 році. Тоді Україна фінішувала 10-ю з 24-х учасників. А на ЧС-2022 команда пробились до 1/4 фіналу, де поступилася співгосподарям турніру – збірній Словенії.