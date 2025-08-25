ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина драматично проиграла Японии в мегапоединке на ЧМ-2025 по волейболу

Понедельник 25 августа 2025 15:28
UA EN RU
Украина драматично проиграла Японии в мегапоединке на ЧМ-2025 по волейболу Украина проиграла Японии на ЧМ по волейболу (фото: volleyballworld.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по волейболу в своем втором матче на первом для себя за 31 год женском Чемпионате мира-2025 драматично проиграла команде Японии, которая занимает 4-ю позицию в мировом рейтинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Украина - Япония на ЧМ-2025 по волейболу: как закончился матч

25 августа женская национальная сборная Украины по волейболу провела свой второй поединок на Чемпионате мира-2025 в Бангкоке. Подопечные Якуба Глушака встретились с сильной командой Японии.

Украина, которая занимает 17-ю позицию мирового рейтинга, начала матч с победы в двух первых сетах (27:25, 25:20). Наши спортсменки играли агрессивно и заставляли много ошибаться японок на подаче и в атаке.

Однако дальше украинская команда не смогла противостоять быстрым атакам и организованной защите японских волейболисток. В третьем сете украинки потерпели поражение (20:25).

Четвертый сет начался с активных атак украинок. Однако по ходу наши девушки несколько потеряли концентрацию и проиграли (26:24), переведя игру в тай-брейк.

В решающем сете украинки не смогли ничего противопоставить японкам, проиграв со счетом 11:15. Таким образом Япония гарантировала себе выход из группы.

Отметим, что это был самый длинный поединок на ЧМ. Лучшими бомбардирками в составе украинской сборной стали Александра Миленко и Диана Мелюшкина.

Украина - Япония. 2-й тур Чемпионата мира-2025 по волейболу (женщины)
1:0 (27:25), 2:0 (25:20) - 2:1 (20:25), 2:2 (24:26), 2:3 (11:15)

Матч Украина - Японии на ЧМ по волейболу (фото: volleyballworld.com)

Для сборной Украины это второе поражение на турнире. В дебютном матче, 23 августа, команда Глушака уступила сборной Сербии со счетом 0:3.

Следующий матч в группе H сборная Украины сыграет 27 августа против команды Камеруна. Этот матч будет носить утешительный характер - наши волейболистки потеряли шансы в борьбе за выход в плей-офф турнира.

ЧМ-2025 по волейболу: информация о турнире

Женский Чемпионат мира-2025 по волейболу проходит в Таиланде с 23 августа по 13 сентября. В турнире принимают участие 24 сильнейшие команды со всего мира, которые разделены на шесть групп. Из каждой группы в следующий этап выходят две лучшие команды.

Сборная Украины попала в группу H вместе с мощными командами Сербии (действующие чемпионки мира), Японии (одна из сильнейших команд Азии) и Камеруна (чемпионки Африки).

Напомним вам, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Также читайте, закончился ли конфликт между звездным волейболистом Олегом Плотницким и сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Япония Чемпионат мира Волейбол
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы