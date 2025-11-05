UA

Україна допоможе Литві із захистом неба від загроз з РФ і Білорусі, - Зеленський

Фото: президент Литви Гітанас Науседа та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна допомагатиме Литві із захистом неба від російських і білоруських провокацій з безпілотниками і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави нагадав, що сьогодні він поговорив телефоном із президентом Литви Гітанасом Науседою. Литовський лідер висловив готовність допомогти Україні з поставками газу.

Зеленський доручив своїй команді вивчити все і підготувати пропозиції для політичних домовленостей.

Також президент України поінформував колегу про ситуацію в країні та відносини з партнерами.

"Ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із Росії, з Білорусі", - додав він.

Провокації Росії та Білорусі

Нагадаємо, російські безпілотники вже кілька разів помічали в повітряному просторі Литви. Зокрема, за інформацією ЗМІ, влітку до Литви залітав російський дрон "Гербера".

Також учора, 4 листопада, неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.

При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.

У ЄС звернули увагу, що це цілеспрямована гібридна кампанія, яку проводить режим Олександра Лукашенка. Також блок пригрозив, що якщо такі провокації повторяться, проти Білорусі введуть нові санкції.

