Украина поможет Литве с защитой неба от угроз из РФ и Беларуси, - Зеленский

Глава украинского государства напомнил, что сегодня он поговорил по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литовский лидер выразил готовность помочь Украине с поставками газа.



Зеленский поручил своей команде изучить все и подготовить предложения для политических договоренностей.

Также президент Украины проинформировал коллегу о ситуации в стране и отношениях с партнерами.

"Мы работаем вместе с Гитанасом, чтобы в нашем регионе все свободные страны и лидеры больше взаимодействовали. Много у нас и общих вызовов в сфере безопасности, в частности для защиты из воздуха, от угроз из России, из Беларуси", - добавил он.