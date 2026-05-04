Україна допомогла Британії створити безпілотний рій, який полює на ворога
Британські оборонні компанії за чотири місяці розробили рій із восьми автономних дронів на штучному інтелекті, здатних самостійно знаходити і знищувати цілі. Випробування пройшли у Вельсі - технологія готується до прийняття на озброєння британської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як це працює
Вісім квадрокоптерів із "колективним розумом" на базі ШІ злетіли самостійно. Два розвідувальні дрони попереду сканували місцевість, решта - відстежували цілі, що імітували колону бронетехніки. Знайшовши цілі, рій отримав дозвіл на атаку від людини-оператора і провів імітований бомбовий удар.
Попри автономність системи, рішення про застосування летальної сили залишається за людиною. Розробники наполягають: ШІ визначає і відстежує ціль, але натиснути умовну кнопку може лише оператор.
Чому це важливо
В Україні дрони вже відповідають за понад 90% бойових втрат на полі бою. "Зона знищення" завглибшки понад 19 кілометрів постійно патрулюється безпілотниками - від розвідувальних до камікадзе. Росія, своєю чергою, розробляє власні рої дронів.
Британські розробники отримали допомогу від України як визнаного світового лідера у дроновій війні. За словами керівника проєкту, темп змін "жахає" - і відставати не можна.
Проблема фінансування
Компанія Applied Intuition провела понад 200 тестових польотів, але чекає на рішення Міноборони щодо подальшого фінансування. Британський оборонний інвестиційний план мав вийти ще восени, але затримується через суперечки між міністерством і казначейством. Галузь попереджає: затримка ставить під загрозу цілі проєкти і може довести менші компанії до банкрутства.
