Україна допомогла Британії створити безпілотний рій, який полює на ворога

07:38 04.05.2026 Пн
2 хв
Вісім дронів злетіли та обрали цілі самі - людина лише дала дозвіл на атаку
Катерина Коваль
Україна допомогла Британії створити безпілотний рій, який полює на ворога Фото: війна в Україні є рушієм безпілотних технологій (Getty Images)
Британські оборонні компанії за чотири місяці розробили рій із восьми автономних дронів на штучному інтелекті, здатних самостійно знаходити і знищувати цілі. Випробування пройшли у Вельсі - технологія готується до прийняття на озброєння британської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як це працює

Вісім квадрокоптерів із "колективним розумом" на базі ШІ злетіли самостійно. Два розвідувальні дрони попереду сканували місцевість, решта - відстежували цілі, що імітували колону бронетехніки. Знайшовши цілі, рій отримав дозвіл на атаку від людини-оператора і провів імітований бомбовий удар.

Попри автономність системи, рішення про застосування летальної сили залишається за людиною. Розробники наполягають: ШІ визначає і відстежує ціль, але натиснути умовну кнопку може лише оператор.

Чому це важливо

В Україні дрони вже відповідають за понад 90% бойових втрат на полі бою. "Зона знищення" завглибшки понад 19 кілометрів постійно патрулюється безпілотниками - від розвідувальних до камікадзе. Росія, своєю чергою, розробляє власні рої дронів.

Британські розробники отримали допомогу від України як визнаного світового лідера у дроновій війні. За словами керівника проєкту, темп змін "жахає" - і відставати не можна.

Проблема фінансування

Компанія Applied Intuition провела понад 200 тестових польотів, але чекає на рішення Міноборони щодо подальшого фінансування. Британський оборонний інвестиційний план мав вийти ще восени, але затримується через суперечки між міністерством і казначейством. Галузь попереджає: затримка ставить під загрозу цілі проєкти і може довести менші компанії до банкрутства.

Швеція успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, призначений для спостереження за Росією. Космічний апарат, розміром з пральну машину, зможе контролювати акваторію Балтійського моря. Він став першим у серії проєктів, спрямованих на посилення обороноздатності країни.

Тим часом Москва, на думку аналітиків, уже готує інформаційне підґрунтя для можливого нападу на країни Балтії. Кремль незадоволений контролем НАТО в регіоні та тим, що українські дрони використовують повітряний простір балтійських держав.

У відповідь на це Велика Британія разом із союзниками формує нове флотське угруповання для протидії Росії. Лондон жорстко реагує на провокації Кремля в Балтійському та Північному морях. Головна мета - бути готовими до негайного ведення бойових дій.

Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги