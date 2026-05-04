Украина помогла Британии создать беспилотный рой, который охотится на врага

07:38 04.05.2026 Пн
2 мин
Восемь дронов взлетели и выбрали цели сами - человек только дал разрешение на атаку
Екатерина Коваль
Украина помогла Британии создать беспилотный рой, который охотится на врага Фото: война в Украине является двигателем беспилотных технологий (Getty Images)
Британские оборонные компании за четыре месяца разработали рой из восьми автономных дронов на искусственном интеллекте, способных самостоятельно находить и уничтожать цели. Испытания прошли в Уэльсе - технология готовится к принятию на вооружение британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как это работает

Восемь квадрокоптеров с "коллективным разумом" на базе ИИ взлетели самостоятельно. Два разведывательных дрона впереди сканировали местность, остальные - отслеживали цели, имитирующие колонну бронетехники. Найдя цели, рой получил разрешение на атаку от человека-оператора и провел имитированный бомбовый удар.

Несмотря на автономность системы, решение о применении летальной силы остается за человеком. Разработчики настаивают: ИИ определяет и отслеживает цель, но нажать условную кнопку может только оператор.

Почему это важно

В Украине дроны уже отвечают за более 90% боевых потерь на поле боя. "Зона уничтожения" глубиной более 19 километров постоянно патрулируется беспилотниками - от разведывательных до камикадзе. Россия, в свою очередь, разрабатывает собственные рои дронов.

Британские разработчики получили помощь от Украины как признанного мирового лидера в беспилотной войне. По словам руководителя проекта, темп изменений "ужасает" - и отставать нельзя.

Проблема финансирования

Компания Applied Intuition провела более 200 тестовых полетов, но ждет решения Минобороны по дальнейшему финансированию. Британский оборонный инвестиционный план должен был выйти еще осенью, но задерживается из-за споров между министерством и казначейством. Отрасль предупреждает: задержка ставит под угрозу целые проекты и может довести меньшие компании до банкротства.

Швеция успешно вывела на орбиту свой первый военный спутник, предназначенный для наблюдения за Россией. Космический аппарат, размером со стиральную машину, сможет контролировать акваторию Балтийского моря. Он стал первым в серии проектов, направленных на усиление обороноспособности страны.

Тем временем Москва, по мнению аналитиков, уже готовит информационную почву для возможного нападения на страны Балтии. Кремль недоволен контролем НАТО в регионе и тем, что украинские дроны используют воздушное пространство балтийских государств.

В ответ на это Великобритания вместе с союзниками формирует новую флотскую группировку для противодействия России. Лондон жестко реагирует на провокации Кремля в Балтийском и Северном морях. Главная цель - быть готовыми к немедленному ведению боевых действий.

Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
