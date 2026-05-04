Швеція запустила свій перший супутник, щоб стежити за Росією

Швеція успішно вивела на орбіту свій перший власний військовий супутник для спостереження за територією Росії. Космічний апарат став першим із масштабної серії проєктів, покликаних посилити обороноздатність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний мовник Швеції SVT .

Досі шведські військові покладалися на знімки від комерційних структур або союзників по НАТО. Тепер ситуація змінюється. Власний апарат дозволяє Стокгольму самостійно визначати пріоритети розвідки.

Країна тепер зможе в режимі реального часу картографувати військові цілі всередині РФ. Також супутник здатен фіксувати переміщення російських військ на ранніх етапах.

"У нас буде можливість контролювати та надавати пріоритет розвідувальному сенсору, який завжди працює та має здатність розвідувати на великих відстанях. Це значне підвищення можливостей", - каже начальник космічного управління Збройних сил Швеції Андерс Сундеман.

Чому це стало критично важливим

Швеція змінила свою оборонну стратегію. Вступ до НАТО розширив зону відповідальності шведської армії до самих кордонів Альянсу.і тепер інформації потрібно більше.

Ключові завдання супутникової мережі:

Моніторинг регіону Балтійського моря та Арктики.

Виявлення загроз від переміщення техніки РФ.

Створення точних карт об'єктів противника.

Запуск відбувся в неділю з авіабази у Каліфорнії. Місію виконала компанія SpaceX Ілона Маска, а сам процес виведення тривав близько десяти хвилин.

Супутник за розміром нагадує звичайну пральну машину. Попри компактність, він оснащений надпотужною оптикою.

Апарату знадобиться близько місяця, щоб зайняти свою робочу орбіту. Протягом першого року шведським військовим допомагатиме компанія-виробник Planet Labs.

План на 10 супутників та захист орбіти

Один супутник - це лише початок. Протягом найближчих двох років Швеція планує мати угруповання з десяти військових апаратів.

Що відомо про майбутню мережу:

Партнери: Швеція співпрацює з американською Planet Labs (камери) та фінською ICEYE (радари).

Керування: Центр космічних операцій розгорнуть у штаб-квартирі ВПС в Уппсалі.

Мобільність: За потреби центр керування можуть перемістити.

Сундеман окремо підкреслив, що шведські апарати не мають наступальної зброї. Вони не будуть атакувати чи глушити ворожі супутники.

Наразі у світі налічується від 12 000 до 15 000 супутників. Швеція прагне стати повноправним гравцем у цьому просторі, плануючи в майбутньому запускати апарати з власного космодрому Есрейндж у Кіруні.