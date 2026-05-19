Україна не дала Росії шансу заробити на світовій енергетичній кризі, - ISW

Україна своїми ударами по російській нафтовій інфраструктурі позбавила Москву можливості скористатися зростанням світових цін на нафту. Економіка Росії опинилася під тиском одразу кількох факторів, деякі з них є наслідком власної неоптимальної політики Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Удари по нафті дають ефект
З березня 2026 року Україна значно збільшила частоту, дальність та інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі Росії.
За оцінками ISW, це завдало надмірного впливу на російський нафтовий експорт і потужності переробки, підриваючи здатність Москви заробляти на зростанні світових цін.
"Тривалі удари по нафтовій інфраструктурі продовжуватимуть негативно впливати на російські доходи та заважатимуть Росії отримувати будь-які довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", - прогнозують аналітики.
Власна економічна політика б'є по Росії
Додатковим чинником є неоптимальна економічна політика самого Кремля. Підвищення ПДВ у січні 2026 року вже дає каскадний ефект: тіньова економіка зростає, товари та послуги дорожчають, а бажаних податкових надходжень немає.
Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков визнав, що уряд переглянув прогнози зростання ВВП - через дефіцит робочої сили та "зовнішні умови": санкції і війну на Близькому Сході.
Економічний тиск на Росію наростає з кількох боків. Частка проблемних активів у банківській системі РФ досягла критичного рівня, у секторі вже фіксують ознаки системної кризи.
