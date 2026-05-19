Украина не дала России шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, - ISW

07:42 19.05.2026 Вт
2 мин
Мировые цены на топливо растут, но Москва с этого ничего не будет иметь
aimg Екатерина Коваль
Фото: резервуар с нефтью в России (Getty Images)

Украина своими ударами по российской нефтяной инфраструктуре лишила Москву возможности воспользоваться ростом мировых цен на нефть. Экономика России оказалась под давлением сразу нескольких факторов, некоторые из них являются следствием собственной неоптимальной политики Кремля.

Удары по нефти дают эффект

С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре России.

По оценкам ISW, это оказало чрезмерное влияние на российский нефтяной экспорт и мощности переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.

"Продолжающиеся удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать России получать любые долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - прогнозируют аналитики.

Собственная экономическая политика бьет по России

Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика самого Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.

Министр экономического развития России Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП - из-за дефицита рабочей силы и "внешних условий": санкций и войны на Ближнем Востоке.

Экономическое давление на Россию нарастает с нескольких сторон. Доля проблемных активов в банковской системе РФ достигла критического уровня, в секторе уже фиксируют признаки системного кризиса.

ISW разоблачили ложь Кремля относительно экономики - реальные цифры свидетельствуют о больших бюджетных проблемах и росте расходов из-за войны.

Министр иностранных дел Литвы Будрис тем временем напомнил, что НАТО имеет средства сравнять с землей российские базы в Калининграде, и Кремль наивно считает этот регион своей надежной крепостью.

