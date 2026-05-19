Украина не дала России шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, - ISW

Удары по нефти дают эффект

С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре России.

По оценкам ISW, это оказало чрезмерное влияние на российский нефтяной экспорт и мощности переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.

"Продолжающиеся удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать России получать любые долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - прогнозируют аналитики.

Собственная экономическая политика бьет по России

Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика самого Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.

Министр экономического развития России Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП - из-за дефицита рабочей силы и "внешних условий": санкций и войны на Ближнем Востоке.