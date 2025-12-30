Україна потребує зброї від США, найбільше - систем ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав, що без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами президента, без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога США у сфері ППО - критично важлива. Володимир Зеленський зауважив, що Росія використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує. "Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти", - підсумував він.