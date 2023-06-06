Україна була готова до можливого підриву росіянами Каховської ГЕС, - Зеленський

Російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тож Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Всі розуміли, що РФ замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки", - сказав він.

Президент зазначив, що влада розуміла ризики заздалегідь, тож були підготовлені команди ДСНС. До такої ситуації готувалися в МВС, а прем'єр-міністр розумів, що буде відбуватися. Тому, за його словами, всі знали, що робити.

"Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах", - сказав Зеленський.

Проте президент додав, що точні наслідки будуть зрозумілі після того, як піде вода.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. В українській розвідці зазначили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

В Міноборони зазначили, що підривом дамби росіяни хотіли призупинити деокупацію, але отримали протилежний ефект.

Попри це секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав.

Окрім того, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв також заявив, що українське військове командування передбачало підрив Каховської ГЕС, тому це не зашкодить наступу Сил оборони.

Детальніше про наслідки катастрофи читайте у матеріалі РБК-Україна.

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