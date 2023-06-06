Україна передбачала підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу, - Наєв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва .

"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС", - сказав він.

За його словами, існують відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води.

Так, наразі відповідне командування на цьому напрямку вживає заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.

"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", - наголосив Наєв.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав.

Через підрив дамби до 80 населених пунктів перебувають під загрозою затоплення. При цьому у Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила, також є ризик подальшого витоку.

У зонах підтоплення в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Тим часом низка населених пунктів опинилася під водою через техногенну катастрофу.

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