Ніщо не зупинить визволення України. Перші деталі термінового засідання РНБО щодо ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО з приводу підриву росіянами Каховської ГЕС. На ньому підкреслили, що ніщо не зможе зупинити звільнення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова та Зеленського .

"Коротко про результати засідання РНБО - ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - зауважив Данілов.

Окрім цього Зеленський доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

На засіданні було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти РФ до жорсткої відповідальності за цей теракт.

Тим часом до порятунку людей задіяні всі служби, військові, Кабмін та Офіс президента.

Засідання Державної комісії ТЕБ та НС

Після РНБО було проведене засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування окупантами Каховської ГЕС.

На ньому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств. Наразі жертв серед населення через високу воду немає.

Було визначено чотири головні завдання:

Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію, яки може призвести до аварійної ситуації на Запорізькій АЕС . Наразі ситуація контрольована, а всі блоки у розхолодженому стані.

. Наразі ситуація контрольована, а всі блоки у розхолодженому стані. Забезпечення питною водою населення , адже через 5-7 днів мешканці деяких населених пунктів можуть стикнутися з дефіцитом. Вже напрацьовані пропозиції та підготовлені проєктні рішення. Розпочато організацію підвозу питної води. Також існують плани щодо постачання питної води за технічними рішеннями - через свердловини, трубопроводи тощо. Влада готує виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

, адже через 5-7 днів мешканці деяких населених пунктів можуть стикнутися з дефіцитом. Вже напрацьовані пропозиції та підготовлені проєктні рішення. Розпочато організацію підвозу питної води. Також існують плани щодо постачання питної води за технічними рішеннями - через свердловини, трубопроводи тощо. Влада готує виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше. Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Реакція Данілова

Секретар РНБО також зазначив, що підрив окупантами дамби - це принципово новий етап російської агресії. Адже відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції, як "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, які є суто пропагандистськими та брехливими тезами.

Данілов додав, що країна-агресор увійшла в етап повного відкидання будь-яких пропагандистських солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети, якою є знищення України, вбивства українців, руйнація економіки та структур життєзабезпечення населення.

Він підкреслив, що у передчутті неминучості зникнення Росії і самого диктатора Володимира Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії РФ. А в ГУР наголосили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію людей.

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