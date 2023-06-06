У Резнікова пояснили, чого хотіла досягти Росія підривом Каховської ГЕС

Росіяни за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хотіли призупинити деокупацію. Але ворог отримав протилежний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

Вона зазначила, що підрив Каховської ГЕС здатний призвести до серйозної екологічної та гуманітарної катастрофи.

"Цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються в Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект", - написала чиновниця.

Маляр уточнила, що зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води.

Крім цього, за словами заступника міністра оборони, було затоплено позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації в хаотичному порядку.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські солдати сьогодні, 6 червня, вночі підірвали Каховську ГЕС, яка раніше була замінована. Дії ворога можуть спричинити затоплення близько 80 населених пунктів Херсонської області.

При цьому станом на 15:00 з населених пунктів на правобережжі Херсонської області евакуювали вже близько 1300 осіб.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.