Зеленський відповів на ультиматум РФ щодо "визнання" Донбасу

Будь-яке "визнання" тимчасово окупованих територій України російськими нічого не дасть РФ. Оскільки визнають їх не всі і найголовніше - не визнає сама Україна.

Зеленський нагадав, що росіяни вимагають визнати Донбас "російським", але це їм нічого не дасть, навіть якщо хтось з лідерів інших країн піде на такий крок. "По-перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега, а по-друге, у України є президент України, який підписує документи. Слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи", - зазначив він. Зеленський додав, що з огляду на це, українські території залишаються українськими. Навіть попри те, що поточний статус цих територій - тимчасово окуповані росіянами.