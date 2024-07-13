Україна буде в НАТО, але ми не можемо чекати вступ ще 75 років, - Кулеба

Обіцянка щодо членства України в НАТО має бути виконана. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ, це має відбутися в осяжному майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в ефірі CNN.

"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні", - заявив міністр.

За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна почула обіцянки щодо додаткової військової допомоги, зокрема щодо ППО, а також рішення союзників, що український шлях до блоку є "незворотним".

Також Кулеба наголосив на важливості забезпечення українського війська достатньою кількістю зброї, щоб бійці могли утримувати позиції.

Шлях України в НАТО