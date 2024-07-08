Союзники по НАТО згодні, що шлях України в альянс незворотній, - Дуда

На саміті НАТО у Вашингтоні не вдасться домогтися запрошення України до альянсу, але серед союзників існує консенсус, що шлях України до НАТО є незворотнім.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Напередодні саміту НАТО президент Польщі скликав Раду національної безпеки. Відкриваючи засідання, він підкреслив, що його позиція і позиція уряду з питань безпеки єдина. Серед очікуваних тем обговорення на саміті президент назвав "статус України" та її шлях до НАТО. "На жаль, усе вказує на те, що не вдасться домогтися того, чого я особисто домагався для України з попереднього саміту, а саме - видачі офіційного запрошення Україні вступити до НАТО. Тут немає єдності, але є одне переконання - такі рішення мають бути ухвалені, щоб шлях України до НАТО був незворотнім", - заявив Дуда. При цьому він додав, що "буде ухвалено цілу низку рішень, що стосуються зміцнення України, підтримки Північноатлантичного альянсу, тих своєрідних гарантій безпеки, які надаються Україні в різних формах".