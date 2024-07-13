Украина будет в НАТО, но мы не можем ждать вступления еще 75 лет, - Кулеба

Обещание членства Украины в НАТО должно быть выполнено. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление, это должно произойти в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в эфире CNN.