Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання щодо членства України у складі Північноатлантичного альянсу в найближчі 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Зокрема, Столтенберг наголосив на необхідності нарощування військової допомоги Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - підкреслив він.

За словами генсека НАТО, диктатор РФ Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - заявив генсек НАТО.