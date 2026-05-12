Україна атакувала газові об'єкти РФ за 1500 кілометрів від кордону, - Зеленський

За словами президента, йдеться про "далекобійні санкції" у відповідь на російські удари по Україні.

"Зокрема, регіон Оренбурга: більш ніж півтори тисячі кілометрів від України, об’єкти російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що раніше Україна пропонувала припинення вогню, однак після кількох днів відносної тиші Росія знову почала атаки дронами та авіабомбами.

"На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знов удари "Шахедів", знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою. Тому відповідаємо", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна продовжує працювати із міжнародними партнерами для досягнення дипломатичного врегулювання війни.

"Продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії - дотиснути до миру, як би це не було складно", - додав президент.