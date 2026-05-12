Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина атаковала газовые объекты РФ в 1500 километрах от границы, - Зеленский

20:16 12.05.2026 Вт
2 мин
Как именно Украина наказала врага за новые атаки и куда долетел ответ?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com)

Украина нанесла удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ, которая расположена более чем в 1500 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего видеообращения.

По словам президента, речь идет о "дальнобойных санкциях" в ответ на российские удары по Украине.

"В частности, регион Оренбурга: более чем полторы тысячи километров от Украины, объекты российской газовой промышленности. Украина говорила о том, что будем действовать зеркально в ответ России", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ранее Украина предлагала прекращение огня, однако после нескольких дней относительной тишины Россия снова начала атаки дронами и авиабомбами.

"К сожалению, после относительной тишины в течение трех дней вновь удары "Шахедов", снова авиабомбы. Фронтовая активность остается высокой. Поэтому отвечаем", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать с международными партнерами для достижения дипломатического урегулирования войны.

"Продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы дожать к дипломатии - дожать к миру, как бы это ни было сложно", - добавил президент.

Как сообщало РБК-Украина, после объявления Россией трехдневного "перемирия" Украина уже готовилась к новым атакам. Зеленский предупреждал, что РФ не демонстрирует реального желания остановить войну.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в результате ночной атаки загорелись детский сад и железнодорожная инфраструктура. Есть погибшие и раненые в разных регионах после массированной атаки.

После атаки президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига заявили, что Украина будет действовать "зеркально" в ответ на действия РФ.

