ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина атаковала газовые объекты РФ в 1500 километрах от границы, - Зеленский

20:16 12.05.2026 Вт
2 мин
Как именно Украина наказала врага за новые атаки и куда долетел ответ?
aimg Мария Науменко
Украина атаковала газовые объекты РФ в 1500 километрах от границы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина нанесла удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ, которая расположена более чем в 1500 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего видеообращения.

Читайте также: Украина держит позиции, у нас есть карты, - Сибига

По словам президента, речь идет о "дальнобойных санкциях" в ответ на российские удары по Украине.

"В частности, регион Оренбурга: более чем полторы тысячи километров от Украины, объекты российской газовой промышленности. Украина говорила о том, что будем действовать зеркально в ответ России", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ранее Украина предлагала прекращение огня, однако после нескольких дней относительной тишины Россия снова начала атаки дронами и авиабомбами.

"К сожалению, после относительной тишины в течение трех дней вновь удары "Шахедов", снова авиабомбы. Фронтовая активность остается высокой. Поэтому отвечаем", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать с международными партнерами для достижения дипломатического урегулирования войны.

"Продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы дожать к дипломатии - дожать к миру, как бы это ни было сложно", - добавил президент.

Как сообщало РБК-Украина, после объявления Россией трехдневного "перемирия" Украина уже готовилась к новым атакам. Зеленский предупреждал, что РФ не демонстрирует реального желания остановить войну.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в результате ночной атаки загорелись детский сад и железнодорожная инфраструктура. Есть погибшие и раненые в разных регионах после массированной атаки.

После атаки президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига заявили, что Украина будет действовать "зеркально" в ответ на действия РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Оренбург
Новости
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай