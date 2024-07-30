Україна – Аргентина: де дивитися і прогноз на матч Олімпіади-2024
Олімпійська команда України завершить груповий етап футбольного турніру Ігор 2024 року протистоянням зі збірною Аргентини.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч Україна – Аргентина відбудеться 30 липня в Ліоні. Поєдинок прийме арена "Парк Олімпік Ліонне". Старт зустрічі призначений на 18:00 за київським часом.
Де дивитися матч Україна – Аргентина
У прямому ефірі поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Регіональні кнопки "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспільне Спорт" і сервіс MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Україна – Аргентина
Фахівці контори Favbet визначили підопічних Хав'єра Маскерано фаворитом протистояння. На перемогу "альбіселесте" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,84. На перемогу збірної України заклали кеф 4,45. Навіть нічия трохи вірогідніша з балом 4,25. Бойовий мир 1:1 збільшить виграш у 7,5 разів.
Ще сумніші цифри підготували букмекери Bwin. Коефіцієнт на збірну Аргентини склав усього 1,73. Імовірність перемоги "синьо-жовтих" оцінили кефом 4,20. Нічия трохи вірогідніша за успіх команди Руслана Ротаня з балом 3,90. Смілива ставка на перемогу України за підсумками обох таймів запропонована з коефіцієнтом 14,50.
Орієнтовні склади на матч Україна – Аргентина
Україна: Фесюн – Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк – Криськів – Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань – Краснопір
Аргентина: Рульї – Гарсія, Ді Чезаре, Отаменді, Солер – Альмада, Фернандес, Ессе, Медіна – Джул. Сімеоне, Альварес
Перед фінальним туром у групі B склалася цікава ситуація. Усі чотири команди мають в активі по 3 очки. У протистоянні з аргентинцями олімпійську збірну України влаштовують перемога та нічия (за певних умов). Поразка відправить "синьо-жовтих" пакувати валізи.
До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в 1/4 фіналу Олімпійських ігор.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.