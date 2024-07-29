Як футбольна збірна України може вийти в плей-офф Олімпіади-2024: всі можливі варіанти

Матч Україна – Аргентина відбудеться 30 липня в Ліоні. Поєдинок прийме арена "Парк Олімпік Ліонне". Старт зустрічі призначений на 18:00 за київським часом.

Турнірна ситуація в квартеті B групового етапу Олімпійських ігор після двох турів для більшості фанатів і оглядачів видається унікальною. Однак, українські вболівальники відчули ефект дежавю. Вдруге після Євро-2024 "синьо-жовті" та їхні суперники мають по 3 очки перед вирішальними поєдинками.

Наразі в плей-офф турніру проходять збірні Аргентини та Марокко. Команда Руслана Ротаня натомість іде на третій сходинці, поступаючись "Атлаським левам" за додатковим показником – кількістю жовтих і червоних карток. Головним критерієм на Олімпіаді при рівній кількості очок стала різниця забитих і пропущених м'ячів, а вона в українців і марокканців однакова (0). Довелося рахувати "гірчичники" та вилучення Салюка.

І хоч на Іграх-2024 до чвертьфіналу вийдуть лише дві найкращі команди (на чемпіонаті Європи вийшли три), збірній України може виявитися достатньо й нічиєї проти аргентинської команди в 3-му турі. Такий результат влаштовуватиме "синьо-жовтих", якщо в паралельному поєдинку зафіксують нічийний підсумок із меншою кількістю голів. Умовно кажучи, українці проти збірної Аргентини видають 1:1 при нульовій нічиїй Іраку та марокканців.

Звісно, потрапити в плей-офф підопічні Ротаня зможуть і за однакових нічийних рахунків. Та тоді збірна Марокко повинна "обійти" Україну за кількістю попереджень і вилучень. До речі, за рівної кількості дисциплінарних балів організаторам доведеться провести... жеребкування. Отже, підзабута справа підкинутої в повітря монетки жива.

Щоправда, "синьо-жовті" мають і простіший шлях. У протистоянні з "альбіселесте" олімпійській збірній України достатньо перемогти, щоб гарантовано потрапити в 1/4 фіналу. Так, аргентинська команда буде фаворитом поєдинку. Однак, команда Хав'єра Маскерано далеко не безгрішна. Те ж Марокко це довело яскравою перемогою на старті турніру.

Щоправда, та поразка змусить і збірну Аргентини грати на перемогу. Дворазові олімпійські чемпіони, підсилені чемпіонами світу Рульї, Отаменді, Альмадою і Альваресом, зобов'язані виходити з групи. І хоч "альбіселесте" до стартового свистка й, можливо, погодилися би на нічию, але навряд "сушитимуть" гру з перших хвилин. Утім, і Україна, Аргентина точно слідкуватимуть за перебігом подій у Ніцці.

Отже, з трьох можливих підсумків протистояння "синьо-жовтих" передусім задовольнить перемога з будь-яким рахунком. Тоді хлопці Ротаня наберуть 6 очок і гарантовано вийдуть в 1/4 фіналу. Нічия проти аргентинців виведе українську команду в плей-офф у разі нічиєї з меншою кількістю голів у двобої збірних Іраку та Марокко. Нарешті поразка позбавить олімпійську збірну України шансів на вихід із групи.

Загалом на Олімпійських іграх-2024 в чотирьох квартетах змагаються 16 команд. До 1/4 фіналу потраплять по два найкращі колективи з кожної групи. Наразі путівки в плей-офф завоювали олімпійські збірні Іспанії та Японії.