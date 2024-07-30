Украина – Аргентина: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Аргентина состоится 30 июля в Лионе. Поединок примет арена "Парк Олимпик Лионне". Старт встречи назначен на 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Аргентина

В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира - "Суспильне" . Региональные кнопки "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. п.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч вживую в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспильне Спорт" и сервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Аргентина

Специалисты конторы Favbet определили подопечных Хавьера Маскерано фаворитом противостояния. На победу "альбиселесте" можно поставить со скромным коэффициентом 1,84. На победу сборной Украины заложили кэф 4,45. Даже ничья чуть вероятнее с баллом 4,25. Боевой мир 1:1 увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Еще более печальные цифры подготовили букмекеры Bwin. Коэффициент на сборную Аргентины составил всего 1,73. Вероятность победы "сине-желтых" оценили кэфом 4,20. Ничья немного вероятнее успеха команды Руслана Ротаня с баллом 3,90. Смелая ставка на победу Украины по итогам обоих таймов предложена с коэффициентом 14,50.

Ориентировочные составы на матч Украина – Аргентина

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив – Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань – Краснопир

Аргентина: Рульи – Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер – Альмада, Фернандес, Эссе, Медина – Джул. Симеоне, Альварес

Перед финальным туром в группе B сложилась любопытная ситуация. Все четыре команды имеют в активе по 3 очка. В противостоянии с аргентинцами олимпийскую сборную Украины устраивают победа и ничья (при определенных условиях). Поражение отправит "сине-желтых" паковать чемоданы.