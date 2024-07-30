ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Аргентина: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Лион, Вторник 30 июля 2024 13:00
UA EN RU
Украина – Аргентина: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024 Фото: "Сине-желтые" претендуют на выход в плей-офф (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская команда Украины завершит групповой этап футбольного турнира Игр 2024 противостоянием со сборной Аргентины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Аргентина состоится 30 июля в Лионе. Поединок примет арена "Парк Олимпик Лионне". Старт встречи назначен на 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Аргентина

В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира - "Суспильне" . Региональные кнопки "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. п.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч вживую в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспильне Спорт" и сервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Аргентина

Специалисты конторы Favbet определили подопечных Хавьера Маскерано фаворитом противостояния. На победу "альбиселесте" можно поставить со скромным коэффициентом 1,84. На победу сборной Украины заложили кэф 4,45. Даже ничья чуть вероятнее с баллом 4,25. Боевой мир 1:1 увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Украина – Аргентина: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Еще более печальные цифры подготовили букмекеры Bwin. Коэффициент на сборную Аргентины составил всего 1,73. Вероятность победы "сине-желтых" оценили кэфом 4,20. Ничья немного вероятнее успеха команды Руслана Ротаня с баллом 3,90. Смелая ставка на победу Украины по итогам обоих таймов предложена с коэффициентом 14,50.

Ориентировочные составы на матч Украина – Аргентина

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив – Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань – Краснопир

Аргентина: Рульи – Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер – Альмада, Фернандес, Эссе, Медина – Джул. Симеоне, Альварес

Перед финальным туром в группе B сложилась любопытная ситуация. Все четыре команды имеют в активе по 3 очка. В противостоянии с аргентинцами олимпийскую сборную Украины устраивают победа и ничья (при определенных условиях). Поражение отправит "сине-желтых" паковать чемоданы.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в 1/4 финала Олимпийских игр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Сборная Украины Сборная Аргентины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед