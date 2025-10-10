Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами"

Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями "Шахедів", які Росія щодня використовує для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Проект "Восьминіг"

Проект під назвою "Восьминіг" зараз перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці, про що повідомив міністр Збройних сил Британії Люк Поллард.

"Зовсім скоро ми будемо виробляти близько 2000 безпілотників на місяць, навмисно відправляючи їх усі до України, щоб їх можна було використовувати для перехоплення російських безпілотників", - сказав Поллард.

Виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Великій Британії та організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на потреби, що змінюються на полі бою.

"Велика Британія вирізняється в дослідженнях і розробках та передовому виробництві, тому ми можемо додати щось, чого немає в наших українських друзів у цьому відношенні", - заявив британський чиновник.

Британія планує інші оборонні проекти з Україною

За словами міністра Збройних сил Британії, Королівство планує також інші проекти з Україною, включаючи виробництво бомб.

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин...Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", – сказав він.

Bloomberg нагадує, що президент Володимир Зеленський нещодавно закликав партнерів допомогти з фінансуванням виробництва зброї або ж створити спільні підприємства та здійснювати прямі закупівлі для української армії.