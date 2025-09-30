ЄС виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів, - фон дер Ляєн
Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро", - заявила фон дер Ляєн.
За її словами, фінансування має допомогти Україні посилити власні оборонні можливості та одночасно розвивати високі технології, корисні для Євросоюзу.
"Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - пояснила вона.
Виробництво дронів в Україні
Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь і впровадження нових технологій, які вже застосовуються на фронті.
За доступними даними, обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли у 35 разів від початку війни, і Київ планує ще його збільшити.
У липні Україна і американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників - в межах угоди ЗСУ отримають дрони, призначені зокрема для знищення ракет.
Паралельно з Данією домовилися про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників, а переговори зі США щодо подальшого співробітництва тривають.
Крім того, Велика Британія готує угоду з Україною про спільну розробку і виробництво передового військового обладнання - із передачею технологій і створенням робочих місць у Британії, що має посилити безпеку обох країн.
Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів долучитися до виробництва дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, підкресливши стратегічне значення цієї технології.