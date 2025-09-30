ЄС виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів, - фон дер Ляєн

Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, фінансування має допомогти Україні посилити власні оборонні можливості та одночасно розвивати високі технології, корисні для Євросоюзу.

"Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - пояснила вона.