Україна у 2024 році збільшить виробництво ракет і техніки у кілька разів, - Міноборони

В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України .

Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 кілометрів, на кшталт ЗРК "Корал", пояснили в оборонному відомстві.

За словами заступника голови Міноборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в ефірі національного телемарафону, спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.

Він звернув увагу, що у затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 мільярдів гривень на закупівлю ракет та боєприпасів.

Це дозволить Силам оборони України "гідно протистояти російській агресії", наголосив представник Міноборони.

У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, Україна вже виробляє далекобійну зброю. Зокрема, вітчизняним спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун", яку використовують для ударів по наземних цілях.

Також в Україні нещодавно заявили про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських ударних безпілотників "Шахед", але з найкращими характеристиками.

Ще влітку заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернев розповів, що Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами. За його словами, йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натовського" калібру.

У жовтні міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін анонсував суттєве зростання вітчизняного виробництва продукції у ВПК у найближчі пів року.

Також нагадаємо, що 31 серпня президент Володимир Зеленський розповів, що українська далекобійна зброя вперше вразила ціль на відстані 700 кілометрів. А днями глава держави заявив, що українські фахівці розробляють далекобійну зброю для того, щоб використати її у війні проти російських окупантів.