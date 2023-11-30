Украина в 2024 году увеличит производство ракет и техники в несколько раз, - Минобороны

В Украине в следующем году планируют существенно нарастить производство различного вида вооружений. Основной акцент будет направлен на средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины .

Речь идет о средствах ПВО широкой линейки: от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем с дальностью более 100 километров, наподобие ЗРК "Коралл", пояснили в оборонном ведомстве.

По словам заместителя главы Минобороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в эфире национального телемарафона, совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности МОУ хочет в 2024 году увеличить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в несколько раз.

Он обратил внимание, что в утвержденном бюджете на следующий год предусмотрено выделение около 175 миллиардов гривен на закупку ракет и боеприпасов.

Это позволит Силам обороны Украины "достойно противостоять российской агрессии", отметил представитель Минобороны.

В ведомстве констатируют, что приоритетами на 2024 год станет усиление противовоздушного щита Украины и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Производство оружия в Украине

Напомним, Украина уже производит дальнобойное оружие. В частности, отечественным специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", которую используют для ударов по наземных целях.

Также в Украине недавно заявили о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед", но с лучшими характеристиками.

Еще летом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно обеспечивать себя боеприпасами. По его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра.

В октябре министр стратегической промышленности Александр Камышин анонсировал существенный рост отечественного производства продукции в ВПК в ближайшие полгода.

Также напомним, что 31 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 километров. А на днях глава государства заявил, что украинские специалисты разрабатывают дальнобойное оружие для того, чтобы использовать его в войне против российских оккупантов.