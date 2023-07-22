Україна працює над виробництвом власних снарядів "натівського" калібру, - Чернєв

Україна щомісяця збільшує виробництво снарядів, щоб мати змогу максимально самостійно забезпечувати себе боєприпасами. Наразі йде робота над тим, щоб виробляти 155-мм снаряди "натівського" калібру.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

“Щодо снарядної програми. Снарядна програма запустилася ще минулого року і кожен рік у нас є зростання за кількістю виробництва і 82-мм мін, і 120-мм мін, і 122-мм снаряду. Працюємо над тим, щоб виробляти 155-мм снаряд також в Україні. Дуже помітне є зростання місяць до місяця з виробництва цих снарядів в Україні”, - зазначив Чернєв.

При цьому заступник голови Комітету ВР наголосив, що снаряди виробляє не лише держава, але і приватні підрядники.

“Це виробляє не тільки держава. А і приватні підрядники, які виробляють частково якісь корпуси до мін чи ще щось інше. Але ми задіюємо максимально всі ресурси для того, щоб збільшити цю снарядну програму”, – пояснив парламентар.

Крім того, він розповів, що вироблені в Україні снаряди коштують втричі дешевше, ніж закордонні.

“Снаряд, який виробляється в Україні, коштує втричі дешевше ніж те, що ми закуповуємо в інших країнах. Наприклад 122-мм снаряд або 152-мм снаряд. Тому що там є, скажімо так, націнка деяких продавців, які хочуть наживатися на війні... Але ми вимушені й за такі ціни купувати. Тому ми хочемо максимально перекрити своїм виробництвом”, – зазначив Чернєв.

"Натівський" калібр

Зазначимо, що 155 мм калібр є стандартом НАТО. Цей калібр зазвичай використовується в польових гарматах, гаубицях і гармат-гаубицях.

Вважається, що 155 мм калібр досягає гарного компромісу між дальністю та руйнівною силою, а використання лише одного калібру між країнами НАТО спрощує логістику.

Це призвело до застаріння зброї більшого калібру, такої як 175 мм і 203 мм, хоча деякі військові й досі зберегли 105 мм зброю через меншу вагу і мобільність.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території.

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