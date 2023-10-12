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Українське військове виробництво кратно зростатиме щомісяця найближчі пів року, - Камишін

Четвер 12 жовтня 2023 19:01
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Українське військове виробництво кратно зростатиме щомісяця найближчі пів року, - Камишін Фото: Олександр Камишін, міністр стратегічної промисловості України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прогнозує суттєве зростання вітчизняного виробництва продукції у військово-промисловому комплексі (ВПК) у найближчі пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ чиновника на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ 2023).

Висловлюючись про використання озброєнь Силами оборони під час бойових дій, Камишін зазначив, що "більшість того, що летить за межі України, і більшість того, що летить сьогодні на лінії фронту" - вироблено в нашій країні.

"І ви побачите у найближчі пів року, як щомісяця кратно зростатиме вітчизняне виробництво", - заявив міністр.

За словами Камишіна, широкомасштабна військова агресія РФ проти України "змусила нас будувати оборонно-промисловий комплекс".

Він також висловив упевненість, що Україна зможе побудувати "найсильніший" ОПК, якщо "як держава сфокусується на оборонці, і дасть можливість цій галузі розвиватися".

У цьому контексті глава Мінстратегпрому вказав на зростання обсягів виробництва дронів за останні шість місяців у сотню разів. Камишін додав, що цей спільний проект із міністерством цифрової трансформації є експериментальним, при цьому інші напрямки розвиватимуться за аналогічним принципом.

Нагадаємо, раніше міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін анонсував початок спільного виробництва гаубиць із британською компанією.

Також наприкінці вересня чиновник висловився про розвиток виробництва Україною власної зброї за кордоном.

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