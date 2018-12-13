В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда по дорогам Киевской области

Иллюстративное фото (facebook.com/служба автодорог Киевской области)

Покрытие на дорогах Киевской области мокрое, со снежной кашей

Проезд по автодорогам Киевской области в условиях снегопада по состоянию на 17:00 в четверг, 13 декабря, обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автодорог в Киевской области.

Отмечается, что покрытие автодорог - мокрое, местами снежная каша. Для расчистки путей Служба задействовала почти 180 спецмашин.

"На работах задействованы почти 180 единиц спецтехники и 220 работников, - добавили в Службе автодорог.

Отметим, что сегодня на территории области наблюдается небольшой снег, температура воздуха от 0 до +1, толщина снежного покрова составляет 12-18 см. На дорогах местами гололедица.

Напомним, полиция зафиксировала в Киевской области 104 дорожно-транспортные происшествия из-за снегопадов и сложных погодных условий в течение прошлых суток, 13 декабря.

В Украине завтра, 14 декабря, ожидается снег, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от - 4 до +1