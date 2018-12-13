Синоптики попередили українців про сніг та ожеледицю завтра

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, температура до -10

В Україні завтра, 14 грудня, очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Повідомляється, що завтра в Україні невеликий сніг, вночі в західних областях помірний сніг; лише у східних областях та Приазов'ї, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Вітер південно-східний (у західних областях північно-західний), 5-10 м/с.

Температура протягом доби від - 4 до +1, вдень в Криму та на півдні Одеської області від+3 до +8; в Карпатах вночі від -5 до -10, вдень від -1 до -6.

В Укргідрометцентрі відзначають, що на дорогах країни ожеледиця.

Фото: погода на завтра (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в результаті снігопадів в Україні знеструмлено 170 населених пунктів. зокрема, через снігопади і сильні пориви вітру знеструмлені 170 населених пунктів у шести областях. Зокрема, в Чернігівській - 85, Київській - 40, Сумській - 30, Херсонській - 9, Кіровоградській - 4 і Миколаївській - 2.

Раніше синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Україні. Сьогодні у західних, вночі і в більшості північних та центральних областях - помірний сніг. Разом з тим, на Приазов'ї та на крайньому сході України вдень істотних опадів не очікується.

Зазначимо, через снігопад киян просять утриматися від поїздок на своїх авто, щоб не провокувати затори.