"Укравтодор" попереджає про ускладнення на дорогах через снігопад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на ранок складна ситуація спостерігається в західних і центральних регіонах

В Україні через снігопад в ряді областей можливе ускладнення ситуації на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодору".

Повідомляється, що станом на ранок у зв'язку з активним циклоном спостерігається ускладнення погодних умов в західних, північних та центральних областях. Зокрема, найбільш інтенсивно сніг йде у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях.

"Стан покриття на дорогах державного значення у східних і південних областях мокрий. В областях з інтенсивними опадами покриття засніжене, на перевальних ділянках доріг - мокре і місцями засніжене. Товщина снігового покриву становить у центральних регіонах від 2 до 15 см, північних - від 8 до 18 см, на заході від 1 до 10 см з подальшим зростанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора через снігопад обмежили в'їзд вантажівок до Києва.

Крім того, ввечері було обмежено рух вантажівок у Київській і Житомирській областях. Зазначимо, погіршення погодних умов очікується по всій країні.