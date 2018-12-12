Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра ночью ожидается умеренный, а днем небольшой снег

В Украине завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в Украине ожидается небольшой снег, в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областях - умеренный снег. Вместе с тем, на Приазовье и на крайнем востоке Украины днем существенных осадков не ожидается.

"На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Карпатах 5-10 градусов мороза; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве завтра ночью ожидается умеренный, а днем небольшой снег и гололедица на дорогах. Температура в течение суток от 0 до -2 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады и дожди.

Как сообщалось, в Киеве до 14 декабря ожидается снегопады. В общем, в Киеве ожидается до 20 см снега.