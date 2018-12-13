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В "Укравтодорі" розповіли про стан проїду автошляхами Київської області

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 18:33
В "Укравтодорі" розповіли про стан проїду автошляхами Київської області
Ілюстративне фото (facebook.com/служба автодоріг Київської області)

Покриття на дорогах Київської області мокре, зі сніжною кашею

Проїзд автошляхами Київської області в умовах снігопаду станом на 17:00 у четвер, 13 грудня, забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу автодоріг Київської області.

Зазначається, що покриття автодоріг - мокре, місцями сніжна каша. Для розчистки шляхів Служба задіяла майже 180 спецмашин.

"На роботи задіяно майже 180 одиниць спецтехніки та 220 працівників., - додали в Службі автодоріг.

Зазначимо, що сьогодні на території області спостерігається невеликий сніг, температура повітря від 0 до +1, товщина снігового покрову становить 12-18 см. На дорогах подекуди ожеледиця.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про стан проїду автошляхами Київської області

Нагадаємо, поліція зафіксувала в Київській області 104 дорожньо-транспортні пригоди через снігопади та складні погодні умови протягом минулої доби, 13 грудня.

В Україні завтра, 14 грудня, очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від - 4 до +1

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