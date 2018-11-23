В "Укравтодоре" рассказали о состоянии покрытия на дорогах

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечено

В Украине по состоянию на утро, 23 ноября, состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей - сухое, в западных и восточных областях местами - мокрое, в Луганской и Харьковской областях местами заснеженное, в Одесской области наблюдается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Укравтодор" на странице в Facebook.



Как сообщается, ожидается местами туман, в Закарпатской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях, на остальной территории без существенных осадков.





"Проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей сухое, в западных и восточных областях местами мокрое, в Луганской и Харьковской областях местами заснеженное, в Одесской наблюдается местами гололедица", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что на перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -4 до +2. Состояние покрытия - местами мокрое.



"Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 59 единиц техники и 116 рабочий, в дежурном режиме - 797 единиц техники и 1205 рабочих", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 23 ноября на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от -2 до +7. В Киеве без осадков, днем от 0 до -2, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек.

Также синоптики предупреждали о гололедице на дорогах, а также туман в Карпатах.