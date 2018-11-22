Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

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Завтра в Україні опадів не очікується

В Україні завтра, 23 листопада 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, а також туман у Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Як зазначається, завтра в Україні опадів не очікується, на дорогах, крім південної частини та більшості північних областей, подекуди очікується ожеледиця. В Карпатах вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

"Температура вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; на Закарпатті вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 3-8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 22 листопада стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе.

Як посила РБК-Україна, сьогодні: 22 листопада 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7. У столиці України 22 листопада також без опадів, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. Вітер північний, 3-8 м/с.