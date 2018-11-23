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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Києві вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 23 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від -2 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході країни без опадів, температура повітря вдень від -1 до +7, вночі від -8 до +3. На півночі сухо, вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -7. У центральній частині теж без опадів, вдень від -2 до +1, вночі від -5 до -8.

На сході вдень від -1 до +2, вночі від -5 до -8. На півдні сухо, температура вдень від -2 до +1, вночі від -3 до -6. У Криму вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Фото: прогноз на 23 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 листопада без опадів, вдень від 0 до -2, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Фото: погода в Києві та області

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