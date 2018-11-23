В "Укравтодорі" розповіли про стан покриття на дорогах

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено

В Україні станом на ранок, 23 листопада, стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей - сухе, у західних та східних областях місцями - мокре, у Луганській та Харківській областях місцями засніжене, в Одеській області спостерігається місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Укравтодор" на сторінці у Facebook.



Як повідомляється, очікується місцями туман у Закарпатській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях, на решті території без істотних опадів.





"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей сухе, у західних та східних областях місцями мокре, у Луганській та Харківській областях місцями засніжене, у Одеській спостерігається місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря від -4 до +2. Стан покриття - місцями мокрий.



"Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 59 одиниць техніки та 116 робітник, в черговому режимі - 797 одиниць техніки та 1205 робітників", - йдеться у повідомленні.

Зазначаємо, згідно із прогнозом синоптиків, 23 листопада на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від -2 до +7. У Києві без опадів, вдень від 0 до -2, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Також синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах, а також туман у Карпатах.

