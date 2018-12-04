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"Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах

Новости » Общество    04.12.2018 - 09:20
"Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

По состоянию на утро проезд на основных дорогах Украины обеспечен

В Украине по состоянию на утро 4 декабря обеспечен проезд на дорогах государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора".

Сообщается, что по состоянию на утро в большинстве западных областей местами идет небольшой дождь, а в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, продолжаются работы по обработке покрытия противогололедными материалами

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения местами мокрое. В Ивано-Франковской и Запорожской областях местами гололедица. В Луганской области - заснеженное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог в Закарпатской области небольшой дождь, на Вышковском перевале покрытие заснеженное.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение осени синоптики зафиксировали 8 температурных рекордов в Украине. По их данным, метеорологическая осень закончилась 13 ноября, это произошло на две недели раньше климатической нормы.

Ранее синоптики также предупреждали о гололедице и тумане в Украине.

 

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве
Новости Украины УкравтодорТумангололедица
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