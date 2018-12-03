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Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

Новости » Общество    03.12.2018 - 13:06
Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря в Украине ожидается туман

В Украине до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"До конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря в Украине, кроме крайнего запада, туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, на Левобережье сложные отложения гололеда и изморози; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Киеве и области в указанный период из-за тумана видимость на дорогах также составит 200-500 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах состоянию на утро 3 декабря 2018 года высота снежного покрова достигает 30 см.

Как писало РБК-Украина, по данным "Укравтодора", по состоянию на утро 3 декабря на отдельных участках дорог государственного значения наблюдается заснеженность и гололедица. Вместе с тем, по информации "Укравтодора", пробок в движении на дорогах страны нет, работы по расчистке дорог и обработке противогололедными материалами продолжаются.

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