В Украине в течение осени синоптики зафиксировали 8 температурных рекордов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средняя температура воздуха осенью была на 1,4 градуса выше климатической нормы

В Украине в течение осени 2018 года было зафиксировано 8 температурных рекордов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, метеорологическая осень в Украине закончилась еще 13 ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла от 0 градусов в сторону понижения. Это произошло на две недели раньше климатической нормы.

"Средняя температура воздуха нынешней осени составила +9,4 градуса, что на 1,4 градуса выше климатической нормы, в течение сезона было зафиксировано 8 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что метеорологическая осень длилась всего 51 день - с 23 сентября по 12 ноября, а кратчайшей остается осень 1919 года - лишь 31 день.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, минимальная температура опустилась до 11,4 градусов мороза, а теплее всего было 3 сентября, максимальная температура достигла +31,9 градуса..

"Осадков осенью в Киеве выпало 95 мм, что соответствует 71% климатической нормы. Недобор произошел в ноябре, в котором выпало всего 37% климатической нормы и октябре - 51% климатической нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря ожидается туман и гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах по состоянию на утро 3 декабря 2018 года высота снежного покрова достигает 30 см.