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"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 09:20
"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Станом на ранок проїзд на основних дорогах України забезпечено

В Україні станом на ранок 4 грудня забезпечено проїзд на дорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодора".

Повідомляється, що станом на ранок в більшості західних областей місцями йде невеликий дощ, а в Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Миколаївській областях місцями туман. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, тривають роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами

"Стан покриття на дорогах державного значення місцями мокрий. В Івано-Франківській та Запорізькій областях місцями ожеледиця. У Луганській області - засніжене", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг у Закарпатській області невеликий дощ, на Вишківському перевалі покриття засніжене.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів в Україні. За їх даними, метеорологічна осінь закінчилася 13 листопада, це сталося на два тижні раніше кліматичної норми.

Раніше синоптики попереджали про ожеледицю та туман в Україні.

 

Синоптики попереджають про туман у Києві
Новини України УкравтодорТумангололедица
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