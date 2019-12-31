ru
ua

У Украины на газовых переговорах были "козыри в колоде", - Коболев

Новости » Экономика   

Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время газовых переговоров

Во время переговоров с "Газпромом" о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему у Украины была "очень сильная позиция". Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал в Facebook.

По его словам, украинская сторона в последние годы настойчиво собирала козыри для переговоров с Россией.

"С моего персонального опыта это были первые переговоры с "Газпромом" и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная и протестированная к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против "Северного потока-2", новый Стокгольмский арбитраж - это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", – написал он.

Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.

Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

Четверть украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря Осенний призыв: в ВСУ будут служить 9 тыс. человек
Читать все новости