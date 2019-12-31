У Украины на газовых переговорах были "козыри в колоде", - Коболев

Во время переговоров с "Газпромом" о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему у Украины была "очень сильная позиция". Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал в Facebook.

По его словам, украинская сторона в последние годы настойчиво собирала козыри для переговоров с Россией.

"С моего персонального опыта это были первые переговоры с "Газпромом" и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная и протестированная к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против "Северного потока-2", новый Стокгольмский арбитраж - это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", – написал он.

Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.

Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.