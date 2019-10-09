В Украину возвращается тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м / с

Завтра, 10 октября, погода в Украине будет без осадков, однако на севере и западе страны ожидаются дожди, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 10 октября в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в западных областях. Днем ​​в Украине, кроме крайнего востока и Приазовья, ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, на юге страны местами +10 +14, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях +2 +7 градусов. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Днем столбики термометров поднимутся до +14 +19, в Одесской и Николаевской областях до +23. На высокогорье Карпат на протяжении суток ожидается +3 +8 градусов.

Напомним, в ночь с 9 и 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, которые могут достигнуть -3 градуса.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Украину придет в воскресенье, 13 октября. Хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем в среду начнется потепление.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что 10 октября в Украине ожидается потепление. Температура воздуха составит +14 +20 градусов. Также она отметила, что в западных областях ожидаются дожди.