ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидаются заморозки

Новости » Общество    09.10.2019 - 08:21
В Украине ожидаются заморозки
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки

Погода в Украине 10 октября ухудшится, синоптики предупредили о заморозках, которые будут колебаться от 0 до -3. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в ночь с 9 и 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, которые могут достичь -3.

Отметим, синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Так, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди. Однако температура воздуха, по сравнению с понедельником, в Украине поднимется.

Кроме того, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, на этой неделе в Украине потеплеет до +20.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем в среду начнется потепление.

Отметим, что в столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет 10+12, ночью +3+5.

Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди Климатологи анонсировали "бабье лето" в Киеве
Новости Украины заморозкиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь