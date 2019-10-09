В Украине ожидаются заморозки

Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки

Погода в Украине 10 октября ухудшится, синоптики предупредили о заморозках, которые будут колебаться от 0 до -3. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в ночь с 9 и 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, которые могут достичь -3.

Отметим, синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Так, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди. Однако температура воздуха, по сравнению с понедельником, в Украине поднимется.

Кроме того, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, на этой неделе в Украине потеплеет до +20.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем в среду начнется потепление.

Отметим, что в столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет 10+12, ночью +3+5.