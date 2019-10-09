В Україну повертається тепло

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікуються сильні пориви вітру 15-20 м / с

Завтра, 10 жовтня, погода в Україні буде без опадів, проте на півночі та заході країни очікуються дощі, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру Facebook.

Як повідомляють синоптики, 10 жовтня в західних і північних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м / с, в західних областях. Вдень в Україні, крім крайнього сходу і Приазов'я, очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, на півдні країни місцями +10 +14, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях +2 +7 градусів. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +19, в Одеській і Миколаївській областях до +23. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується +3 +8 градусів.

Нагадаємо, в ніч з 9 і 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту, які можуть досягти -3 градуси.

Раніше повідомлялося, що бабине літо в Україну прийде в неділю, 13 жовтня. Хоча вночі 9 жовтня ще будуть спостерігатися заморозки, однак вдень у середу почнеться потепління.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що 10 жовтня в Україні очікується потепління. Температура повітря становитиме +14 +20 градусів. Також вона зазначила, що в західних областях очікуються дощі.