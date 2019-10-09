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В Украине завтра потеплеет

Новости » Общество    09.10.2019 - 12:39
В Украине завтра потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях потеплеет

Погода в Украине 10 октября улучшится, ожидается потепление, а температура воздуха поднимется до +14+20. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в западных областях температура воздуха днем достигнет +12+16. Кроме того, возможны дожди.

"Уже сегодня начинает понемногу повышаться температура воздуха. Ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины", - говорится в сообщении.

В Украине завтра потеплеетФото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Также возможен порывистый юго-западный ветер. В Киеве завтра потеплеет до +16+18 градусов.

"Может быть хмарненько, однако без существенных осадков. При такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды", - написала она.

Напомним, в ночь с 9 и 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, которые могут достичь -3.

Ранее сообщалось, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем в среду начнется потепление.

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